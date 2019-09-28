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Karakoldan çıktı motosiklet çaldı

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Karakoldan çıktı motosiklet çaldı
DENIZLI'NIN Sarayköy ilçesinde iddialara göre, 30 yaşındaki Yaşar A., isimli şahıs iş yerinden yalıtım malzemesi çalmak suçlaması ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alındıktan savcılık talimatı ile serbest bırakılan Yaşar A., bu defa karakoldan çıktıktan sadece 20 dakika sonra akaryakıt istasyonundan motosiklet çaldı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, motosikleti çalan şahsın serbest bıraktıkları Yaşar A., olduğunu görünce tekrara gözaltına aldı. Yaşar A.'nın 15 ayrı hırsızlık dosyası bulunduğu öğrenildi.
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Karakoldan çıktı motosiklet çaldı
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