İyilikte yarışıp birinci oldular

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eğitim veren Şehit Fatih Kalu Kız İmam Hatip Lisesi'nin coğrafya öğretmeni Sözer Vurgun ve öğrencileri, görme engellilerin daha anlayabilmesi için kabartmalı harita geliştirdi. Bununla sınırlı kalmayan Vurgun ve öğrenciler, görme engelli çocuklar için eğitim materyalleri ve zeka oyunları da geliştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 'Anadolu İmam Hatip Liseleri Uygulamalı İyilik Proje Yarışması'na katılan öğrenciler, kurdukları iyilik atölyesinde velileriyle birlikte görme engelli çocuklar için kabartmalı haritalar ve eğitim materyalleri hazırlayarak görme engelli öğrencilerin bulunduğu okullara gönderdi. '3 ülke, 30 okul 3 bin mutlu çocuk' sloganıyla hareket edilen projeyle görme engelli öğrencilerin eğitim aldığı Filistin, Sudan, Ruanda'daki liselere kabartmalı dokunsal haritalar, rubik küpler, beyaz bastonlar ve zeka oyunları gönderildi

'ÜLKEYE YAYILACAK'

Manisalı Öğrenciler, yarışma kapsamında geliştirdikleri 'Görme Engelliler İçin Dokunsal Eğitim Materyalleri ve Haritalar' isimli projeyle Türkiye birincisi oldu. Proje koordinatörü Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun ve öğrenciler için ödül töreninin ardından okulda karşılama töreni düzenlendi. Projenin koordinatör öğretmeni Sözer Vurgun, öğrenciler Tuğçe Yağdıran, Azra Yılmaz ve Fatma Türe okula girişlerinde büyük bir coşkuyla karşılanırken konfetiler eşliğinde okullarına girdi. Öğrenciler kendileri için hazırlanan pastayı kesti. Okulun müdürü Rifat Türkarslan, "Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde STK'ların işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında iyilik okulları ödülünde okulumuz Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında birinci sçlidi. Bu projeyle birlikte uygulamalı değerler eğitimi modeline örnek proje olarak okullarda uygulanması hedefleniyor" dedi.