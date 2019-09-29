Müdür kapı kolu fırlattı

DENİZLİ'NIN Kale ilçesindeki Yatu Otomotiv Hürriyet Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre 8'inci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki R.İ.K., sınıfın kopan kapı kolunu okul müdürü B.K'ye götürdü. Bu sırada sınıfa giren okul müdürü B.K, duruma sinirlenerek, elindeki sopayla R.İ.K.'nin başına vurdu. Daha sonra kapı kolunu öğrencisinin kafasına doğru fırlattı. Okul Müdürü B.K'nin "Kimse sınıftan dışarı çıkmayacak, bu konu burada kapanmıştır" diyerek öğrencileri tehdit ettiği de ileri sürüldü. Yaşanan olayın ardından kafatasında şişme ve morarma olan R.İ.K, sınıfta gözyaşı döktü. Okul çıkışında ailesine yaşadığı olayı anlatan R.İ.K, hastaneye götürüldü. Çocuğun kafasına pansuman yapılırken, anne N.Ş., okul müdürü B.K'den şikayetçi oldu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayı araştırması için bir müfettiş görevlendirdi.

'KİM DUR DİYECEK?'

Yaşadıklarını anlatan R.İ.K., "Kapıyı açarken, elimizde kaldı. Sınıfın önüne gelen müdür, kapı kolunu elimden alıp, bana doğru fırlattı. Elindeki yarım metre uzunluğundaki sopası da o an başıma geldi. Çok korktum, başım kanadı" dedi. Okul müdüründen karakola giderek şikayetçi olduklarını belirten R.İ.K'in annesi Nurten Şipal (35), "Bu okul müdürüne kimse 'dur' demeyecek mi? Bir eğitimciye bu yakışmıyor" dedi.