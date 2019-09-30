İzmir’de Kenan Doğulu rüzgarı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Pop Müziği'nin önemli isimlerinden Kenan Doğulu, İzmir'de verdiği konserde hayranlarını coşturdu. Şarkıcı Kenan Doğulu, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde sahne performansı ve bitmeyen enerjisi ile dikkat çekti. Konserde yaşı küçük dinleyicilerin kulaklarının yüksek sesten zarar görmemesi için bebek kulaklıkları dağıtıldı. Konsere 'İlk Adımı Sen At' şarkısıyla başlayan Kenan Doğulu'ya sahnede birbirinden önemli müzisyenler eşlik etti. Kenan Doğuu söylediği şarkılarıyla hayranlarını konser boyunca coşturdu. Sahne performansıyla takdir toplayan sanatçı konserin finalinde uzun süre alkış aldı.