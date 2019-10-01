İzmirlilere kayak merkezi müjdesi

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Ege Bölgesi'nin kış turizmi için önemli kayak merkezlerinden biri olan İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi, çığ tehlikesi nedeniyle 2017 yılında İzmir Valiliği'nce kapatıldı ve bir daha hizmet vermedi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Ege'nin Uludağ'ı' olarak adlandırılan içinde 80 kişilik konaklama tesisi, 2 teleski, 1 telesiyej, 3 kayak pisti, kafeterya, restoranı bulunan tesisin yeniden faaliyete geçmesi için çığ perdesi yapılmasına karar verdi. Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmirli olarak geçmiş yıllarda da tesise geldiğini hatırlattı. Kayak merkeziyle ilgili yetkililerden bilgi aldığını vurgulayan Pakdemirli, "Çığ tehlikesi yüzünden önceki yıl kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi gelecek kış sezonunda faaliyete geçecek. Arkadaşlarımız tesiste teknik inceleme yaptı. Bölgeye çığ önleme perdeleri yapmamız gerekiyor. Buna ilişkin talimatları verdim. İhale süreci başladı" diye konuştu. Tesisi işleten firmanın da yatırım yapmaya istekli olduğunu aktaran Pakdemirli, bölgenin yeniden kış turizmine kazandırılması gerektiğine işaret etti.Pakdemirli, şöyle devam etti: "Bu bölgelerimiz sadece denizi ile değil karla da anılabilir. Bunların hepsini tekrar çalışır vaziyete getirmek ve bölge halkının hizmetine sunmak önemli. Orman Genel Müdürlüğümüz de burası faaliyete geçtikten sonra dağcılık kulübü kuracak. Gençlerimizin kayak yapmasına yönelik faaliyetlere başlayacağız. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyarak spora yönlendirmiş olacağız."