Bekle bızı tokyo

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Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği derecesiyle ülkemiz adına 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası alan İzmirli sporcu Dilara Uralp, duygularını Egeli SABAH'a anlattı.Japonya'da en iyi şekilde temsil edeceğini Uralp, "Öncelikle hayatımda ilk defa bir Dünya Şampiyonası'nda altın guruba kalarak ve 106 kişi arasında 38. Sırada tamamlayarak en iyi derecemi yapmış oldum. Bu yüzden inanılmaz mutluyum. Ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota yarışı olan bu şampiyona da Turkiye için ülke kotasını aldığım için çok sevinçliyim. Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum" dedi.önce RS:X sınıfında 2016 Rio Olimpiyatları'na da katılarak kendi sınıfında olimpiyatlara kota alan ilk Türk sporcu olan 23 yaşındaki Dilara Uralp, "Bu başarımda öncelikle her zaman destekleyen ve yanımda olan aileme, Türkiye Yelken Federasyonu'na destekleri için teşekkür ederim. Bundan sonra Tokyo Olimpiyat Oyunları için sıkı çalışmaya devam edeceğim. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu. SERHAN ÇİFDALÖZ