Dünya Çocuk Günü’nde hayaller gerçek oldu

YUNUSEMRE Kent Konseyi bu kez maddi imkansızlıklar dolayısıyla oyuncagı olmayan çocukların yüzünü güldürüyor. 'Hayaller Gerçek Olsun Projesi'ne imza atan Yunusemre Kent Konseyi üyeleri, Manisa Gençlik Spor Il Müdürlügü Ayse Hafsa Sultan Kız Yurdu'nda kalan üniversite ögrencilerinin topladıkları oyuncakları Barbaros Mahallesi'nde bulunan Sehit Mehmet Savunmaz Anaokulu'na hediye etti. Yeni oyuncaklarına kavusan ögrencilerin mutlulugu ise görülmeye degerdi. 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde gelecegin teminatı olan çocukları sevindirmenin mutlulugunu yasadıklarını kaydeden Yunusemre Kent Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Bilir, projeye iliskin bilgi verdi. Bilir konuya iliskin yaptıgı açıklamada, "Durumu iyi olan okullardan toplanan oyuncakları durumu yetersiz olan anaokullarımıza, ana sınıflarımıza dagıtıyoruz. Kredi Yurtlar Kurumu ve Kent Konseyimiz el ele vererek bu güzel projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projemizi sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.

'HEPİMİZ GÖNÜLLÜYÜZ'

Manisa Gençlik Spor Il Müdürlügü Ayse Hafsa Sultan Kız Yurdu Müdürü Ebru Acar minikleri mutlu etmekten duydugu memnuniyeti dile getirirken, çocuklara hediye getiren üniversite ögrencilerinden Öznur Özmen ise, "Bugün Dünya Çocuk Günü ve gerçekten çocuklarla vakit geçirmeyi çok severim. Ben de bu sıralardan geçmis biri olarak çocukları sevindirmek çok güzel. Onlarla bir araya gelmek ve onları mutlu etmek çok hos. Projemizin adı Hayaller Gerçek Olsun. Hepimiz gönüllüyüz" dedi.