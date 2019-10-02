Göztepe söktü aldı

TFF 1.Lig'de, Karagümrük deplasmanından galibiyetle dönen Akhisarspor liderliğe yükselirken, Balıkesirspor da Giresunspor engelini 2 golle geçip haftanın kazananı oldu. Altay ise Adanaspor deplasmanında 3 kez geriye düştüğü maçı 3-3 tamamlarken Altınordu da Adana Demirspor karşısında 2-0 geriden gelip 2-2'yi buldu. Ekol Göz Menemenspor ise kendi sahasında Osmanlıspor'a kaybetti. Gizem Yılmazer'in yönettiği spor masasında Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, temsilcilerimizin 6. hafta performanslarını değerlendirdiler...

GÖZTEPE PES ETMEDİ

Gizem Yılmazer: Göztepe, Gaziantep'te 10 kişi kaldı ama pes etmedi. Neler söylersiniz ? - LEBIP TIMOR: 50. dakikada Beto'nun atılması ile uzatmalarla birlikte tam 47 dakikayı 10 kişi oynadılar ama müthiş bir mücadele sergilediler. Berkan'ın benzer golü Balıkesirspor forması ile Fenerbahçe'ye de atmış olması bunun tesadüf olmadığını gösteriyor.

- SERHAN ÇIFDALÖZ:

Gazişehir Gaziantep deplasmanında 1-1 büyük başarı. Son dakikalarda çok baskı yediler, Jerome ile de 2 net fırsatı kullanamadılar. 2 kaleci hatası skoru belirledi. Ayrıca ilk yarıda da ofsayt gerekçesi ile kesilen net bir Göztepe atağı var. Ancak, ilk yarıda iptal edilen Gazantep golü de temiz gibi geldi bana. Bu ortamda kazanılan 1 puanı değerli buluyorum. Son 2 maç, 4 puan, hiç fena değil.

DENİZLİSPOR'A YAKIŞMADI

Yılmazer: Yukatel Denizlispor evinde kaybetmeye devam ediyor. Nasıl yorumlarsınız bu gidişatı? - TIMOR: Maçı 2 ayrı bölümde değerlendirmek lazım. Golü yedikleri 67. dakikaya kadar Kasımpaşa'ya da pozisyon verdiler ama akıl almaz golleri de kaçırdılar. Golü yedikten sonra ise yaklaşık son 25 dakikada adeta frene bastılar. Yücel hocayı tartışanlar, takımı nerden nereye getirdiğine iyi baksınlar. - ÇIFDALÖZ: "Her horoz kendi çöplüğünde öter" diye atasözümüz var ama Denizlispor, Konyaspor'dan sonra Kasımpaşa'ya da yenilerek evinde oynadığı son iki maçı da kaybetti. Maçın 1-0 bitmesi sahadaki görüntünün yansıması değildir. İki takımda farklı kazanabilirdi.