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, Pamukkale’de 15 kaçak yapıyı yıktı

Pamukkale’deki izinsiz yapılaşmaya karşı harekete geçen , hazine arazisine inşa edilen 15 kaçak yapıyı yıktı

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Valilik, Pamukkale’de 15 kaçak yapıyı yıktı
DENIZLI Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün beyaz cennet Pamukkale'nin bulunduğu Karahayıt Mahallesi'ndeki 2. derece doğal sit alanında, hazine arazisinde yer alan 15 ahşap kaçak yapının kaldırılması için harekete geçti. Sahiplerine yapıların kaldırılması için önce süre tanındığını vurgulanan açıklamada, "Denetimler sonucu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından karar alınarak sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Pamukkale Belediyesince de bahsi geçen yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. madde hükümleri uygulanmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü takibindeki bu yapılar 24 Eylül 2019 tarihinde kaldırılarak alan eski görünümüne kavuşturulmuştur" ifadelerine yer verildi.
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Valilik, Pamukkale’de 15 kaçak yapıyı yıktı
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