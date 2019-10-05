Otoyol İzmir’e değer kazandırdı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul-İzmir arasındaki 8 saatlik mesafeyi 3.5 saate düşüren Gebze- Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin tamamlanmasının ardından, İzmir, konut sektöründe değer kazandı. Mesafeyi ve ulaşım süresini kısaltan otoyolun sağladığı avantajı fırsat bilen birçok yatırımcı, İzmir'den konut satın almak için harekete geçti. Yatırımcılar konut satın almak için trafiğin yoğun olmadığı ve denize yakın olan Seferihisar, Çeşme, Urla, Mordoğan, Foça gibi yazlık ilçeleri tercih ederken, gayrimenkul sektörü İzmir genelinde ivme kazandı. İzmir'de konut fiyatlarının İstanbul'a oranla daha uygun olması, bu bölgeye yatırım yapmayı daha cazip hale getirdi. İzmir'in gayrimenkul sektörü açısından ivme kazandığını belirten İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Başkanı İsmail Yıldırım, "4 Ağustos tarihinde açılan İzmir-İstanbul Otoyolu, Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden bir tanesidir. Son yıllarda İzmir'in sayfiye bölgelerine İstanbul ve Ankara'dan ciddi bir talep söz konusuydu. İzmir-İstanbul Otoyolu bu noktada İzmir'i daha fazla cazibe merkezi haline getirdi. Çünkü aradaki mesafe kısaldı. İstanbul'dan birisi çıktığı zaman 3.5 saatte İzmir'de oluyor. Yakıt tasarrufunu da hesaba kattığımızda vatandaşlarımız için çok büyük bir avantaj oldu" dedi.İzmir'deki konut fiyatlarının İstanbul'a oranla daha avantajlı olduğunu belirten Yıldırım, "İstanbul'da konut sektörü ciddi bir krizde, çünkü üretilen konut miktarı talep edilenden çok fazla. Fiyatların da aşırı yüksek olduğunu biliyoruz. İstanbul'da alınan yüz metrekare bir konutu İzmir'den yarı fiyatına almak mümkün. Teknoloji çağındayız ve konut alım satımının teknoloji aracılığıyla da daha kolaylaştığı bir zamandayız. Fiyat karşılaştırması yapan vatandaşlar, İzmir'in daha cazip olduğunu görüyorlar. Önümüzdeki süreçte İstanbul'dan ciddi bir taleple karşılaşılacağını düşünüyorum. Bu talebin İzmir'deki konut fiyatlarını aşırı arttıracağını kısa vadede düşünmüyorum. Hiçbir zaman İzmir'deki konut fiyatları İstanbul'dakileri yakalayamaz" diye konuştu.Konut piyasasının hareketlendiğini söyleyen gayrimenkul danışmanı Aziz Doğru, "İzmir'de bu otoyolla birlikte iyi şeyler olacağına inanıyorum. Şuanda daha çok yazlık bölgeler olan Çeşme, Alaçatı, Güzelbahçe gibi lokasyonlarda konut satışları yükseldi. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu artış İzmir'in merkezi bölgelerine de yansır" diye konuştu. Kent sakini Mustafa Can Aydın, "İstanbullular, İzmir'e yatırım yapmaya başladılar. Gayrimenkul fiyatlarının artacağını düşünüyorum. İnşallah bu kalabalık Ege'yi bozmaz. İzmir kıskanılacak bir yerdir" dedi. İzmir'de yaşayan Atilla Hepvarlık ise, "Şu anda İstanbul ekonomisi İzmir ekonomisinin çok üstünde. Burada ancak yatırımları olur. Ben daha iyi bir hayat yaşamak isteyenlerin İzmir'e geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.