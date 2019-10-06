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Elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza
DENİZLİ'DE trafik polislerinin kentte birçok noktada yaptığı denetimlerde ve araç girişinin yasak olduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yaklaşık 35 otomobil, ticari araç, motosiklet ve elektrikli bisiklete para cezası kesildi. Los Angeles'dan getirilen elektrikli bisiklete ise iki katı ceza kesildi. Elektrikli bisikletin değerinin ise 3 bin 600 TL olduğu öğrenildi. Elektrikli bisiklet sürücüsüne plakasız, ehliyetsiz ve araç girişi yasak alana girmekten kesilen para cezası ise 7 bin 200 TL oldu. Kasksız motosiklet sürücülerine 108 lira ceza kesildi.
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Elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza
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