40 yıl sonra hasat zamanı

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İZMİR'İN tatil cenneti Çeşme'de, ilçe belediyesi 200 yıllık sakız ağaçlarından elde edilen damla sakızının ekonomiye kazandırılması için 'Çeşme'den Sakız Damlıyor' projesini başlattı. Çeşme Belediyesi'nin Alaçatı Mahallesi'ndeki bahçesinde bulunan 110 ağaçtan 40 yıl sonra ilk ürünler elde edildi. Sakız Adası'nın önemli bir geçim kaynağı olan ve kozmetik, gıda, ilaç sektöründe kullanılan damla sakızının kilogramı, 300 eurodan satışa sunulacak.Çeşme Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Projeleri Sorumlusu Kazım Beyaz, ilçede uzun yıllar sonra ilk kez sakız hasadının başladığını, bu değerli ürünü ekonomiye kazandırmak istediklerini söyledi. Bahçede bulunan 110 ağaçtan 5 ile 8 kilogram sakız elde etmeyi beklediklerini açıklayan Kazım Beyaz, "Bu özel ürün ülkeye önemli bir katma değer sağlayacak. Ağaca doğru bakım uygulanırsa 3 yıl sonra ürün alınabiliyor" dedi. Hasadın zor ve zahmetli olduğunu söyleyen Akif Tunç (47) isimli işçi, "Sakız, ağaçtan yere döküldükten sonra bunları tek tek topluyoruz. Çok ufaklar. Ama bunu başka toplama yöntemi yok" diye konuştu.