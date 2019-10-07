Altınordu ligde gülmeyi unuttu

TFF 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Altınordu sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrıldı.
İzmir temsilcisine mağlubiyeti getiren golü ilk yarının sonunda Jasmin Scuk kaydetti.
İki maçtır galibiyet yüzü göremeyen Altınordu, bu maçı da kazanamayarak hasretini üç karşılaşmaya çıkardı. Milli araya galibiyetle veda etmek isteyen İzmir ekibi bu yenilgi ile 5 puanda kalırken, ilerleyen haftalar için taraftarına umut vermedi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise galibiyetle puanını 10'a çıkardı.