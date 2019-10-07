Altınordu ligde gülmeyi unuttu

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olanİzmir temsilcisine mağlubiyeti getiren golüİki maçtır galibiyet yüzü göremeyen Altınordu, bu maçı da kazanamayarak hasretini üç karşılaşmaya çıkardı. Milli araya galibiyetle veda etmek isteyenBüyükşehir Belediye Erzurumspor ise galibiyetle puanını 10'a çıkardı.