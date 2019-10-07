İldız’ın geleceği tartışılıyor

S
üper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor'da moraller altüst oldu. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Ege temsilcisinde teknik patron Yücel İldiz'e de tepkiler arttı.
Taraftarlar deneyimli teknik adamın görevden alınması için çağrı yaparken milli arada yönetimin kararı ise merak konusu. Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, İldiz'le yolların ayrılacağına dönük sinyaller verirken "Henüz durum değerlendirmesi yapmadık. Elbette ki gereken toplantıları yapacağız. Hocamızla bir araya geldiğimizde bu konuyu masaya yatırıp konuşacağız, o zaman her şey netlik kazanacak"
ifadelerini kullandı. Denizlispor yönetiminin kararı beklenirken bazı isimler İldiz'in takımda kalmasından yana. İldiz'in takımı getirdiği yeri sonuçlardan bağımsız değerlendiren yöneticiler, deneyemli teknik adamın kalmasını istiyor.