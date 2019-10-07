İldız’ın geleceği tartışılıyor

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor'da moraller altüst oldu.Taraftarlar deneyimli teknik adamın görevden alınması için çağrı yaparken milli arada yönetimin kararı ise merak konusu. Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, İldiz'le yolların ayrılacağına dönük sinyaller verirkenifadelerini kullandı. Denizlispor yönetiminin kararı beklenirken bazı isimler İldiz'in takımda kalmasından yana. İldiz'in takımı getirdiği yeri sonuçlardan bağımsız değerlendiren