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isimli sergi Alsancak’ta

Giriş Tarihi: 7.10.2019
Son Buharlı isimli sergi Alsancak’ta
OSMANLI İmparatorluğu döneminde Anadolu topraklarının tanıştığı, uğruna türküler yazılan, gelişen teknolojiyle yerini yeni nesil lokomotiflere bırakarak artık müzelerde ziyaretçilerini ağırlayan son buharlı tren, hareket memuru Hakan Yaralı'nın fotoğraflarında ölümsüzleşiyor. Hobi olarak başladığı fotoğraf sanatını büyük bir tutkuyla sürdüren Hakan Yaralı, şimdiye kadar 10'u karma, 3'ü kişisel 13 sergi açtı. Yaklaşık 9 yıl süren proje sayesinde birbirinden değerli enstantaneler yakalayan Hakan Yaralı, son buharlı trenin seferlerini konu edinen "Son Buharlı" isimli 35 fotoğraftan oluşan sergisini Alsancak Garı'nda beğeniye sundu. Yaralı, "Süreç benim için kolaydı çünkü sevdiğim bir işi yaptım. Bu sebeple zor olmadı" dedi.
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Son Buharlı isimli sergi Alsancak’ta
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