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Tek hayali oğlunun ayağa kalkması

Anne Kader Koç, hastası oğlunun bir an önce iyileşip ayağa kalkacağı günün hayaliyle yaşıyor

Giriş Tarihi: 7.10.2019
Tek hayali oğlunun ayağa kalkması
BALIKESIR'IN merkez Altıeylül ilçesinde yaşayan Kader Koç (39), serebral palsi ve epilepsi hastası 7 yaşındaki oğlu Korkut Ata'nın iyileşip yürüyebildiğini görmek istiyor. Korkut Ata Koç, Sakarya'daki bir özel hastanede doğum esnasında oksijensiz kaldığı için serebral palsi ve epilepsi hastalığına yakalandı. Daha sonra eşi Fatih Koç ile tedavi için çocuğunu hastaneye götüren Kader Koç'a doktorlar, fizik tedavi uygulanması gerektiğini, ne kadar çok tedavi görürse o kadar çabuk iyileşeceğini söyledi. Koç, bir kamu hastanesinde haftanın iki günü ücretsiz fizik tedavi gören oğlunun bir an evvel iyileşebilmesi için mücadele ediyor. Anne Kader Koç, "Oğlumun tam olarak ne zaman iyileşeceği belli değil ama yoğun fizik tedavi görmesi ona çok katkı sağlıyor" dedi. Koç, evladının tedavisine destek olmak amacıyla kumaş ve keçeden hediyelik eşyalar yaparak internetten sattığını söyledi.
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Tek hayali oğlunun ayağa kalkması
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