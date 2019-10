Ünlülerin modacısı gençlerin emrinde

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da çalışan kocasının Türkiye'ye dönmeye pek niyeti olmadığını gören genç kadın, çocuklarını toplayıp babalarının yanına gitti. Evin güzel kızı, aklı modada olsa da doktor, avukat olmasını isteyen annesinin isteğine uyup, bu ülkede sağlık okudu. Mezun olduktan sonra da Johnson and Johnson şirketinin Hamburg ofisinde işe girdi. Bir süre sonra, başarısından dolayı Amerika'da görevlendirildi. Şirkette başarısı takdir edilmiş, emrine 25 kişi verilmişti ama aklı tasarımdaydı. İşlerinin arasında fırsat bulup, Johnson and Johnson'ın üniformalarını tasarladı. Tasarımları çok beğenilince, "Şirkete yapabiliyorsam kendim için de yapabilirim" diyerek Hamburg'a döndü, henüz 24 yaşındayken kendi markasını yarattı. Hamburg'da ünlendikten sonra bir müşterisinin önerisi ile Amerika'ya gitti, burada Hollywood yıldızlarını giydirmeye başladı. Bugünlerde işini önemli oranda küçültüp Urla Kadıovacık'ta aldığı 140 bin metrekarelik alana butik otel, koleksiyonunu rahatça tanıtacağı stüdyolar yapan Dünya Yıldız Can, kendisini gençlere yardıma adadı. Doğru projelerle başvuran gençlere arazisini, otelini, stüdyolarını ücretsiz açıp film çekmelerine yardım edecek olan Dünya Yıldız Can ile tek başına çıktığı yolda yükselişini, Amerika'yı, Urla'yı konuştuk.- Daha çok gençken, arkadaşlarım bütün kıyafetlerimi alıyordu üzerimden. Ben tasarlıyor, diktiriyordum, ufacık detaylar yapıyordum, bayılıyorlardı. Küçük detaylar hayatta akışı değiştiriyor bazen. Hamburg'ta ilk atölyem 150 metrekareydi. 4 arkadaş başladık. Müşterim oradaki 4. jenerasyon olacaktı. İşimin çok zor olduğunu söylediler. İlk çalışmamda 65 parça koleksiyonum vardı. Onunla en iyi full koleksiyon ödülü aldım. Birincilik aldığım için Hamburg'un en ünlü şatosunda bana bir defile hediye ettiler. Almanya'nın en ünlü modelleri yürüdü. Geliri çocuklara gitti. O defile ile çıkışım oldu. Millions and Millions markası ile çıkış yaptık. 8 yıl önce 76 yaşındaki bir müşterilerim ısrarı ile Los Angeles'a yerleştim. Amerika'da hayat felsefesi çok farklı. "Dolu dolu yaşayacağız, çok çalışacağız, kendimizi yaptığımız işle ifade edeceğiz. Başarı gelince gerisi gelir" diye düşünüyorlar. Ben çalışmayı hobi olarak görüyorum. Hobim beni burayı getirdi.- Birçok arkadaşım, gazeteciler, yanlarında onları götürmem için yalvarıyor. Aylarca hazırlanıyoruz. Amerika'da bir isme sahipsen, bunu yüzde yüz hakediyorsun demektir. Orada hiçbir şey tesadüf değildir. Fotoğraf çektirmekle bir şey değişmez.- Paris Hilton, Jennifer Lopez, Julia Roberts, Adrien Brody, Brad Pitt, Madonna. Madonna çok zor bir kişilik, onu giydirmekten pes ettim. Asistanı çok güzel bir insan. Randevumuz vardı. 86 parça hazırladım onun için. Çok değişik, rengarenk olmak istedi. Çok özel parçalar hazırlandı. Bir parça müthiş ağırdı. Sahneye itilecek, sahneden geri getirilecekti. Her şeyi hazırladık, asistanı anahtarı kapının hemen yanına koyması gerekirken, biraz öteye koymuş. Orada bir olay patladı, hemen avukatı arayıp, istifasını istiyorum dedi. Benimle çalışmasında istifamı iseyecek kadar uzatmadım olayı. Asistanına davranışını görünce, "Ben yapamayacağım" diyerek kendim çekildim.- Pierce Brosnan mükemmel. Brad Pitt çok güzel bir insan. Angelina Jolie çok güzel bir insan. Julia Roberts çok hassas ve tedirgin bir insan. Emma Watson'ın en büyük hayranı kızım. Birbirlerini çok severler.- 4,5 yıl önce kendimi emekliye ayırdım. O noktadan sonra resetledim kendimi. Baktım olmayacak emeklilik, 6 ay sonra Alaçatı'da bir davete geldik. Kızlarım Alaçatı'da gezince bayıldılar oraya. Amerika'ya döndük, Google'dan burayı buldum. Bakımsızdı. Bütün tadilatını yaptırdım 3,5 yıl önce. Eksiklerimiz var.- Stüdyo bulmak, çekim yapmak özellikle gençler için çok zor ve pahalı. Gelin dizilerinizi, start-uplarınızı, sinema filmlerinizi, Youtube'larınızı çekin bütçesiz olarak diyorum. Yeter ki doğru proje ile gelsinler. Stüdyomuz var, 140 bin metrekarelik bütün alanı kullanabilirler öğrenciler. İzmir Uluslararası Film Festivali'nde söz verdim. Biz en iyi niyetimizle, insanlarımıza, vatanımıza, bayrağımıza özlemle geldik. Birikimleri devretmek için geldik. 36 odayı demans ve alzheimerlı 50 yaş üzerindekilere açacağım. Yaşlının gençle mutluluğunu, bir gencin yaşlıyla yaşama tecrübesini birleştirelim.