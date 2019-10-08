Sepil’den uyarı

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Toto Süper Lig'de 5 maçtır kaybetmeyen son hafta Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Göztepe, ligde uzun atladı. Son 3 maçta 7 puanı cebine koyan sarı-kırmızılılar, düşme potasından sıyrılmayı başarırken ligde 9 puanla 11. sıraya kadar yükseldi. Beşiktaş'a 1 puan fark atan Göz-Göz, son iki sezonun şampiyonu G.Saray'ın sadece 1 puan gerisinde yer alırken 5. Sıradaki Fenerbahçe ile sadece 2 puanlık fark kaldı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, takıma rehavet uyarısında bulundu. Sepil, "Galibiyeti kutlayalım ama havaya girmeyelim. Bu ligde bir anlık rehavetin nasıl sonuçlar doğurduğunu defalarca deneyimledik. Motivasyonumuzu düşürmeden yola devam etmeliyiz
" dedi.