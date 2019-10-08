Sepil’den uyarı

BUGÜN NELER OLDU

Toto Süper Lig'de 5 maçtır kaybetmeyen son hafta Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Göztepe, ligde uzun atladı. Son 3 maçta 7 puanı cebine koyan sarı-kırmızılılar, düşme potasından sıyrılmayı başarırken ligde 9 puanla 11. sıraya kadar yükseldi. Beşiktaş'a 1 puan fark atan Göz-Göz, son iki sezonun şampiyonu G.Saray'ın sadece 1 puan gerisinde yer alırken 5. Sıradaki Fenerbahçe ile sadece 2 puanlık fark kaldı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, takıma rehavet uyarısında bulundu. Sepil, "" dedi.