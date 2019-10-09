Genç çiftçi hibe alıp bal üretti

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ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla "Genç Çiftçi Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında 30 bin lira hibe desteği alan genç İsmail Yıldırım (22) babası Çetin Yıldırım (53) ile birlikte 1 yıldır arıcılık yaparak en iyi balı üretmeye çalışıyor. Manisa'da Şehzadeler ilçesi Hamalın Kırı Mevkii'nde 40 arı kovanıyla işe başlayan Yıldırım, kovan sayısını 60'a çıkardı. Genç çiftçi projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle babasının mesleği olan arıcılığı yapmaya başladığını kaydeden İsmail Yıldırım, "İşsizdim. İş imkanından dolayı genç çiftçi projesine başvurduk. Başta çıkacağına inanmadık. Yedeklerdeydik biz aslında. Birini elenmiş, elendikten sonra beni aldılar. Ondan sonra gerekli prosedürleri yaptım. Genç çiftçiden hak kazandım. 40 tane arılı dolu kovan ve 40 tane kap verdiler. Arıcılıkla ilgili gerekli malzemeleri verdiler. Bütün araç gereçlerimi temin ettiler" dedi.Kars'ta arıcılıkla uğraştıklarını belirten Baba Çetin Yıldırım, "Bizim eski mesleğimizdi. Kars'ta balcılık yapıyorduk. Kars'tan Manisa'ya geldik. Eski işimizi yapmaya başladık. Bu sene bal konusunda biraz sıkıntı var. Bu sene yağmur yağmadığı için çamda bal çıkmıyor. Süzme balın kilosu 35 lira, çıta ise 50 ila 70 arasında değişiyor. Geçen yıl 15 teneke bal topladık. Oğlumun arıcılığı sürdürmesi çok önemli. Devletimizin verdiği hibeden faydalandı. Benden sonra balı üretmeye devam edecek. Devletimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.