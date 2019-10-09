Picasso’nun saatleri uzatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Arkas Sanat Merkezi'nde açılan Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi'nde Picasso'nun orijinal eserlerini görmek için gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisi, sergi saatlerini uzattı. 18 Eylül'de açıldığından beri 30 binin üzerinde kişinin gezdiği serginin daha fazla ziyaretçiye ulaşabilmesi için Arkas Sanat Merkezi, perşembe günlerine ek olarak hafta sonları da 10.00-20.00 saatleri arasında sanatseverleri ağırlayacak. Serginin rahat gezilebilmesi sergiye 40 dakikada bir 60 kişi alınıyor. Yoğun ilgi gören sergiyi daha fazla kişinin gezebilmesi için hafta sonu ziyaret saatleri iki saat daha uzatıldı. Pazartesi hariç haftanın her günü açık olan Arkas Sanat Merkezi, perşembe, cumartesi ve pazar günleri de 20.00'ye kadar diğer günler ise 18.00'e kadar gezilebilecek. Sergi 5 Ocak'a kadar açık kalacak.