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Direksiyon başında şiirlerini okuyor

Giriş Tarihi: 10.10.2019
Direksiyon başında şiirlerini okuyor
İZMIR'IN Konak ilçesinde hayırseverliği ve gönlünün zenginliği nedeniyle "Milyoner Ali" diye seslendiği 2 çocuk babası taksici Ali Günal (68), çocukluk yıllarından bu yana şiir yazıyor. Ali Günal, yıllardır biriktirdiği şiirlerini, ailesi ve arkadaşlarının teşvikiyle "Muhabbet Olsun" ismini verdiği ilk kitapta topladı. Günal, şiir tutkusu gibi taksiciliği de çok sevdiğini, ilerleyen yaşına rağmen hala arkadaşlarıyla bir arada olmak için haftanın belli günlerinde taksi kullanmayı sürdürdüğünü belirtti. Şiir yazmaya çocukluğunda başladığını, yaşamı boyunca şiirler yazdığını belirten Ali Günal, "Müşterilerime ve arkadaşlarıma yazdığım şiirleri okuyorum. Yolcular beni dinlerken yolun nasıl bittiğini anlamadıklarını söylüyor. Şiirlerimi çok beğeniyorlar. Birçok yolcum, 'Lütfen bencil olmayın ve kitabınızı çıkarın' demişti" diye konuştu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık da Günal'ı 45 yıldan bu yana tanıdığını, onun hem mesleki hem de yaşam tarzı olarak birçok meslektaşına örnek olduğunu anlattı.
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