Mayıs bizim olacak

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, ligin 8. haftasında konuk edeceği Eskişehirspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, taraftarlardan destek isteyerek, hep beraber şampiyon olacaklarını söyledi. Altıparmak,son Giresun maçı skor olarak bize yakışmadı. Giresunspor gerçekten bu ligin iyi takımlarından. Ligde 2 puanları görünüyordu ama bütçe olarak bizim çok çok üstümüzde bütçelerle kurulmuş bir takım.Eğer bunları değerlenmiş olsaydık belki oradan galibiyetle buraya gelecektik. Ama dediğim gibi lig uzun maraton,dedi.Hiçbir maçın garantisinin olmadığını ve tüm maçlara iyi konsantre olmaları gerektiğini kaydeden Altıparmak,güçlü olacağız. Birlik beraberliğimizi daha çok sahaya yansıtacağız. Formayı kim hak ediyorsa o oynayacak. Oyuncularımla biraz önce konuştum. Ligde alınacak mağlubiyetler, beraberlikler olacak ama bizim tek hedefimiz var.Hep beraber şampiyon olacağız. Taraftarımız da artık yavaş yavaş her yere gelmeye çalışıyor. Deplasmana gelen bütün taraftarlara, yüreğiyle bizi destekleyen bütün taraftarlara teşekkür ediyoruz.diye konuştu.