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Organik gıdalarda sertifika önemli

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Organik gıdalarda sertifika önemli
SAĞLIKLI beslenmeye yönelik önemin artmasıyla doğal ve katkısız gıdalara olan talep de arttı. Tüketiciler açısından 'organik' denilerek, piyasaya sürülen ürünlerin gerçekten katkısız olup, olmadığı da merak konusu oldu. Uzmanlar, piyasaya göre çok daha pahalı satılan ürünler konusunda tüketicileri uyarırken, organik olup, olmadığını anlamak için sertifikaya dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bostanlı Pazar Yeri'nde biber ve salatalık satışı yapan Metin Duvar, "Organik tarım yapmak çok aşamalı ve masraflı bir şey. Biz doğal hayvan gübresi ile yetiştiriyoruz" dedi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, "Toplumda 'Ürünün ne kadar şekli bozuksa soluk renkli, düzensiz biçimliyse o kadar organiktir' şeklinde bir yanlış algı var. Her şekli bozuk ürün de organik değildir. Bu algının yıkılması lazım" dedi.
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Organik gıdalarda sertifika önemli
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