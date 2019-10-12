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Adımları Kültürpark’ta iyilik için attılar

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Adımları Kültürpark’ta iyilik için attılar
GROUPAMA, Healpy uygulaması ile başlattığı "Her Adım İyilik" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Kültürpark'ta düzenlediği yürüyüşte acenteleriyle birlikte Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği için adım attı. Groupama çalışanları ve acentelerinin katıldığı etkinlikte adımlar iyilik için atıldı. Atılan her adımın ihtiyaç sahiplerine umut olduğu projede, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bugüne kadar 21 adet akülü sandalye bağışı yapıldı. Groupama Sigorta Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Çağrı Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Frederique Guegan Tayar, "Atılan her adım sayesinde bir engellinin hayatına dokunduk ve onun özgürlüğüne bir adım atmasında rol oynadık" dedi.
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Adımları Kültürpark’ta iyilik için attılar
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