Afrin gazisi Işık’a rozet

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gazisi Uzman Çavuş Yunus Emre Işık rozetle onurlandırıldı. Özel Kuvvetlerde İstihbarat ve Harekat Uzmanı olarak görev yaparken 2018 yılı Şubat ayında Zeytin Dalı Harekatında görev başında gazi olan Uzman Çavuş Yunus Emre Işık'a Akhisar Hava Meydan Komutanı Hava İstikam Albay Mehmet Şahin 'Malul Gazilik Rozeti'ni taktı. Düzenlenen törene Akhisar Hava Meydan Komutanı Hava İstikam Albay Mehmet Şahin, Afrin Gazisi Yunus Emre Işık, babası İsmail Hakkı Işık, annesi Fadime Işık, abisi Mustafa Işık, yengesi Ayten Işık ve askeri personel katıldı.