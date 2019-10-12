Agroexpo, 2020 yılında 360 bin kişiyi ağırlayacak

EN büyük tarım fuarlarının arasında gösterilen "Agroexpo uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı" 6-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Türk tarımını Fuar İzmir'de dünya ile 15. kez buluşturacak. Agroexpo, 15. yılında da 700 milyon dolarlık iş hacmi hedefiyle, 75 ülkeden 950 katılımcı ve 360 bin ziyaretçiyi ağırlayacak. 14 holde ve 337 bin metrekare alanda düzenlenecek olan tarımın bu en iddialı zirvesinde, yine ulusal ve uluslararası seçkin firmalar, tarım sektörü profesyonelleri ile bir araya gelecek.

IŞ HACMI OLUŞACAK

Her yıl olduğu gibi 2020 yılında da düzenlenecek olan yurt dışı alım heyetleri ve ikili görüşmeler, büyük bir iş hacmi oluşturarak, Agroexpo katılımcılarına ihracat ve ithalat bağlantıları kurma fırsatları sunacak. Avrupa standartlarında düzenlenen ve bin kişilik oturma kapasitesine sahip aktivite alanında, 15. yıla özel olarak düzenlenecek olan zirve, inovasyon sunumları, sektörel paneller ve çok çeşitli Agroexpo etkinlikleri, tüm gözlerin yeniden İzmir'e çevrilmesini sağlayacak. Girişlerin ücretsiz olduğu organizasyonu, düzenlenen ziyaretçi organizasyonları ile birlikte Türkiye'nin bütün bölgelerinden çiftçilerin, yurt içi ve yurt dışı tarım profesyonellerinin ve sektör temsilcilerinin ziyaret etmesi bekleniyor.