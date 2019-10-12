Gençlerle üzümün pekmeze dönüşümü

GENÇLIK ve Spor Bakanlığına bağlı İzmir Karabağlar Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler, Karabağlar İlçesi Kavacık Köylüleri ile birlikte bir dizi etkinliğe imza attı. Kavacık köylüleri ile bir araya gelen gönüllü gençler, beraber pekmez yaptı. Ayrıca toplanmayı bekleyen sebzeleri de gören gönüllü gençler, teyzelerine yardım etmek amacıyla bahçeye girdi. Biber, patlıcan, cennet elması gibi sebze ve meyveleri ilk defa toplayan gençler, küçük bir yardımla gönül almanın mutluluğunu yaşadı. Daha sonra toplanan sebze ve meyvelerin hep birlikte tadına bakılıp, tamamen organik yiyeceklerden bir ziyafet çekildi.

YARDIM DA ETTILER

Karabağlar Gençlik Merkezi Müdürü Faruk Eşlik, "Köylüler ile pekmez kazanlarını beraber kaynatmak ve üzümün pekmeze dönüşümüne şahitlik etmek üzere sözleşen gençlerimiz bugün de hem yardım çalışmalarını yürütmek hem de pekmez yapımına eşlik etmek üzere bu etkinliği gerçekleştirmiş oldular. Bu tür etkinlikler ile gönül köprüleri kurmayı ve gönüllere dokunmayı hedefliyoruz. Gönülden yapılan faaliyetlerin karşılığının da gönülden olduğunu bugün açık bir şekilde görmüş olduk" dedi.