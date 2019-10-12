İyilik yapmak istedi ölüyordu

BUGÜN NELER OLDU

Çiğli ilçesinde büfe sahibi Hüseyin Bal (28), dezavantajlı çocuklara kitap, kırtasiye ve kıyafet yardımı için Balatçık Mahallesi'nde festival düzenledi. Bal, geçtiğimiz akşam saatlerinde düzenlenen festivalin sonuna yakın, büfesinin yan tarafında bulunan market sahipleri M.D., kardeşi E.D. ve yanlarındaki 10 kişinin saldırısına uğradı. Bal'ı öldüresiye döven saldırganlar, daha sonra bıçak çekti. İddiaya göre bıçağı Hüseyin Bal'a saplamak üzereyken, araya Celal Demir isimli büfe çalışanı girdi. Demir, Bal'ın üzerine kapaklanınca sırtından bıçaklandı.