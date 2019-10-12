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İyilik yapmak istedi ölüyordu

Giriş Tarihi: 12.10.2019
İyilik yapmak istedi ölüyordu
İZMİR'IN Çiğli ilçesinde büfe sahibi Hüseyin Bal (28), dezavantajlı çocuklara kitap, kırtasiye ve kıyafet yardımı için Balatçık Mahallesi'nde festival düzenledi. Bal, geçtiğimiz akşam saatlerinde düzenlenen festivalin sonuna yakın, büfesinin yan tarafında bulunan market sahipleri M.D., kardeşi E.D. ve yanlarındaki 10 kişinin saldırısına uğradı. Bal'ı öldüresiye döven saldırganlar, daha sonra bıçak çekti. İddiaya göre bıçağı Hüseyin Bal'a saplamak üzereyken, araya Celal Demir isimli büfe çalışanı girdi. Demir, Bal'ın üzerine kapaklanınca sırtından bıçaklandı.
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İyilik yapmak istedi ölüyordu
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