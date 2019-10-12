İZTO’nun ‘Girişimcilik’ projesine büyük destek

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Ticaret Odası (İZTO) tarafından hayata geçirilecek olan İzQ Girişimcilik Merkezi Projesi'ne ilgili tüm kurumlardan tam destek geldi. Fizibilite çalışmaları tamamlanan İzQ Girişimcilik Merkezi Projesi kapsamında, İzmir Kalkınma Ajansı'na yapılan "Güdümlü Proje Başvurusu" sürecinin ilk adımı olan ve kentin tüm ilgili paydaşlarının projeyle ilgili görüş ve katkılarını almak amacıyla İzmir Ticaret Odası'nda bir toplantı düzenlendi. Toplantıya İzmir'deki STK'lar, yerel yönetimler, üniversiteler ve projeyle ilgili kurumların temsilcileri katıldı. İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, "Bu proje İzmir'e büyük bir ivme kazandıracak" dedi.