Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Manisaspor’da Aslan bıraktı

’da Aslan bıraktı

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Manisaspor’da Aslan bıraktı
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncuları ve profesyonel yaptığı amatörlerden kurulu kadrosuyla üst üste 5 yenilgi alan Manisaspor'da teknik direktör Erkan Aslan, görevinden istifa etti. Borçları nedeniyle FIFA tarafından sezon başında 6 puanı silinen, grupta eksi 4 puanla son sırada yer alan siyah-beyazlılarda yönetim, Aslan'ın istifasını kabul etti. Tarihi borç yükü, transfer yasağı ve puan silme cezalarıyla son 2 yılda üst üste küme düşen, bu sezon da amatör lige doğru paraşütsüz yolculuğunu sürdüren Manisa'da yönetim teknik adam arayışlarına başladı. Manisaspor, son olarak deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü'ne 2-1 yenilmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisaspor’da Aslan bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN