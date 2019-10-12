Tekla İzmir’de sağlığına kavuştu

GÜRCISTANLI Dariko Matkava ile Iraklı Nachkebia'nın iki çocuğundan biri olan 14 yaşındaki Tekla Nachkebia, yüksek ateş ve titreme şikayeti ile 2016 yılında ülkesinde hastaneye gitti. Doktorlar, Tekla Nachkebia'nın löseminin farklı türlerinden olan hem akut lenfoblastik lösemi (ALL) hem de akut miyeloid losemi (AML) taşıdığını belirledi. Ailesi, Tekla'nın hastalığı üzerine Türkiye'ye geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hemotolojisi Bölümü'nde 3 yıl boyunca lösemi tedavisi gören, kemoterapi alan Tekla, zorlu bir sürecin ardından yavaş yavaş sağlığına kavuştu. Önce İstanbul'dan uygun bir donör bulundu. İzmir'e geldiğinde tek kelime Türkçe konuşmayı bilmeyen, zamanla hem konuşmayı hem hem de yazmayı öğrenen Tekla'nın şimdi okula gitmek istiyor.

'DOKTOR OLACAĞIM'

İzmir'de yaşamak istediğini belirten Tekla Nachkebia, "Sağlığıma tam olarak kavuştuğum zaman okula gitmek istiyorum. Ya doktor ya da televizyoncu olmak istiyorum" dedi. Lösemi hastalarına yardım götüren 'Bir Deniz Yıldızı' adlı oluşumun yöneticilerinden Yıldız Akuş (31), "Bağışlar gerçekten çok az. Bağışçılarımızın da yaşadıkları sorunlar var. Sürekli aynı kişiler kan veriyor. Böyle olunca kan değerleri düşüyor, ilaç almak zorunda kalıyorlar. Trombosit bulamadığımız zaman büyük sorunlar yaşıyoruz. Bir damla kana bile bu çocuklarımızın ihtiyacı var" dedi.