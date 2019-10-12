Türk kızılayı’ndan rekortmenlere ödül

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Kızılayı tarafından 200'ün üzerinde kan bağışı yapan 3 gönüllüye İzmir'de düzenlenen törenle ödülleri verildi. Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünün İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde düzenlediği törende konuşan Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkez Müdürü Gökay Gök, "Ulusal Güvenli Kan Temini" programının 2005 yılında başladığını söyledi. Türkiye'nin yıllık 3 milyon ünite kana ihtiyacı olduğunu belirten Gök, "2018 yılında 2 milyon 571 bin 482 ünite kan bağışı toplandı. Bölgemizin ihtiyacı ise 351 bin ünite kanın tümünü, gönüllü kan bağışçılarından sağlanmaktadır. 2018 yılında 279 bin 454 ünite kan bağışı toplanmıştır. Amacımız en kısa sürede bölgemizin tüm kan ihtiyacını karşılayarak hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetlerin tamamen ortadan kaldırmaktır. Bölgemizde 70 bin yeni kan bağışçısına ihtiyacımız var" dedi. İzmir İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop da tüm gönüllü bağışçılara teşekkür etti. Gök ve Öztop'un konuşmasının ardından 200'den fazla kan bağışı yaparak ülke genelinde büyük bir başarıya ulaşan İsmail Kaya, Emin Şahin ve Bahadır Alpsan'a madalya ve kupaları verildi. Törende ayrıca gönüllü 3 bin 574 kan bağışçısına kupa, madalya ve plaket takdim edildi.