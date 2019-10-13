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derbi için GÜÇ depoluyor

1. Lig’de 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puanla 6’ncı sırada yer alan ekibi, Altınordu derbisi için iddialı..

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Altay derbi için GÜÇ depoluyor
Altay'da, teknik direktör Sait Karafırtınalar, oyuncularının fiziksel olarak istedikleri seviyeye yaklaştığını dile getirdi. Takımın form grafiğinin her geçen gün arttığını söyleyen Karafırtınalar, "Milli takım arası bize fazlasıyla iyi geliyor. Bu tempoyla devam edeceğiz. Futbolcuların morali yerinde, güçlendikçe özgüvenleri de artıyor. Bu oyunumuza da yansıyacak" şeklinde konuştu. Altınordu ile oynayacakları derbiye hazırlandıklarını hatırlatan Karafırtınalar, "İlk 7 haftada beklentileri karşıladığımızı düşünüyorum. Keçiörengücü maçını kazanabilirdik, lider de olabilirdik. Ancak arkaya bakmıyoruz, önümüzde çok değerli bir İzmir derbisi var. Kazanırsak puan anlamında avantajlı hale gelip, Play- Off hattındaki yerimizi koruyacağız. Derbiye tüm takım olarak bu bilinçle hazırlanıyoruz" dedi.
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Altay derbi için GÜÇ depoluyor
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