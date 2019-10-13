Altay derbi için GÜÇ depoluyor

BUGÜN NELER OLDU

ltay'da, teknik direktör Sait Karafırtınalar, oyuncularının fiziksel olarak istedikleri seviyeye yaklaştığını dile getirdi. Takımın form grafiğinin her geçen gün arttığını söyleyen Karafırtınalar,şeklinde konuştu. Altınordu ile oynayacakları derbiye hazırlandıklarını hatırlatan Karafırtınalar, "İlk 7 haftada beklentileri karşıladığımızı düşünüyorum. Keçiörengücü maçını kazanabilirdik, lider de olabilirdik. Ancak arkaya bakmıyoruz, önümüzde çok değerli bir İzmir derbisi var. Kazanırsak puan anlamında avantajlı hale gelip, Play- Off hattındaki yerimizi koruyacağız. Derbiye tüm takım olarak bu bilinçle hazırlanıyoruz" dedi.