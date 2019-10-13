Bergama serbest bölge ile uçacak

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Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi (ESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güler, İzmir'in Bergama ilçesinde kurulması planlanan serbest bölgede katma değeri yüksek ürünler üretilip seçilmiş sektörlerde yerli ve yabancı yatırımcıları çekeceklerini belirtti. Güler, "Bergama'daki serbest bölge ile Türkiye'ye 20 bin kişiye direkt iş oluşturulacak. Yaklaşık 4-5 milyar dolarlık ticaret hacmi ile ihracatımız artacak. İzmir'in kuzey aksı ihracat için çok iyi bir bölge. Buraya yatırım yapanlar, devletimizin yaptığı Çanakkale köprüsünü de kullanarak Avrupa'ya çok hızlı bir şekilde mallarını sevk edebilecek. Yatırımcı için de uygun bir bölge olacak" dedi. Kurulacak serbest bölge için sürecin başladığını dile getiren Güler, arazinin yatırımcıya hazır hale getirilmesi için 2 yıla ihtiyaç olduğunu söyledi.