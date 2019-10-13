Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Bergama serbest bölge ile uçacak

ile uçacak

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Bergama serbest bölge ile uçacak
EGE Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi (ESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güler, İzmir'in Bergama ilçesinde kurulması planlanan serbest bölgede katma değeri yüksek ürünler üretilip seçilmiş sektörlerde yerli ve yabancı yatırımcıları çekeceklerini belirtti. Güler, "Bergama'daki serbest bölge ile Türkiye'ye 20 bin kişiye direkt iş oluşturulacak. Yaklaşık 4-5 milyar dolarlık ticaret hacmi ile ihracatımız artacak. İzmir'in kuzey aksı ihracat için çok iyi bir bölge. Buraya yatırım yapanlar, devletimizin yaptığı Çanakkale köprüsünü de kullanarak Avrupa'ya çok hızlı bir şekilde mallarını sevk edebilecek. Yatırımcı için de uygun bir bölge olacak" dedi. Kurulacak serbest bölge için sürecin başladığını dile getiren Güler, arazinin yatırımcıya hazır hale getirilmesi için 2 yıla ihtiyaç olduğunu söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bergama serbest bölge ile uçacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN