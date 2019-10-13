Kaf Kaf, liderliğini koruma peşinde

BUGÜN NELER OLDU

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona 2'de 2'yle lider başlayan Pınar Karşıyaka, bugün Bursa'da koltuğunu korumaya çalışacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Frutti Extra Bursaspor'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki maç 15.15'te başlayacak. Ligin yeni ekiplerinden Bursaspor da sezona ilk 2 maçını kazanarak başladı. Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa'da da FIBA Europe Cup'ta tur atlayan, bu sezon 4 resmi maçta bileği bükülmeyen Karşıyaka, yenilmezliğini koruyup 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor