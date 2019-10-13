Orman için 5 bin gönüllü

BUGÜN NELER OLDU

Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı büyük bir eğitim programı gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz aylarda İzmir'de yaşanan orman yangınlarından sonra "Orman Vatandır" özsözü ile harekete geçen İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman mühendislerinin katıldığı eğitim programıyla binlerce gönüllüyü eğitiyor. Ağaç dikiminden Ormanın ve ekolojik alanların korunmasına kadar bir çok konuda eğitilen gönüllüler İzmir'in 30 ilçesinde her an faaliyette olacak. MHP İzmir İl Başkanlığının gerçekleştirdiği sertifikalı ağaç dikim programına 30 ilçeden 5 bin kişinin katıldığını da sözlerine ekleyen İl Başkanı Veysel Şahin, "Sertifikalı eğitim programımıza katılım ve desteğin çok yoğun olması bizleri çok sevindirdi. Bizlerle birlikte gecesini gündüzüne katan Orman Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli yetkililerine de çok teşekkür ediyorum" dedi.