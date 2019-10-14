Göztepe’de Eren sevinci

BUGÜN NELER OLDU

Menemenspor ile oynanan özel karşılaşmada iki gol birden atarak galibiyette önemli rol oynayan Eren Derdiyok'un performansı ve istekli oluşu teknik heyeti umutlandırdı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın maçtan sonra Eren'le özel bir güreşme yaparak,gibi ifadeler kullanarak Eren'i motive ettiği öğrenildi.Eren, en büyük gol silahı olarak geldiği Göztepe'de son haftalarda sürekli yedek kaldı. Menemen karşısına ligde forma şansı bulamayan ya da az süre alan11'yle sahaya çıkan Tamer Tuna'nın futbolcuların performansından oldukça memnun kaldığı ifade edildi. Gelecek hafta deplasmanda oynanacak Başakşehir maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürecek Göztepe'de sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.