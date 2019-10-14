Göztepe’de Eren sevinci

Menemenspor ile oynanan özel karşılaşmada iki gol birden atarak galibiyette önemli rol oynayan Eren Derdiyok'un performansı ve istekli oluşu teknik heyeti umutlandırdı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın maçtan sonra Eren'le özel bir güreşme yaparak, "Özel maç da olsa formayı alma isteğin beni çok mutlu etti. Önümüzde uzun bir sezon var. Herkes gibi sana da ihtiyacım olacak. Asla vazgeçme"
gibi ifadeler kullanarak Eren'i motive ettiği öğrenildi.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINA TAM KADRO
Eren, en büyük gol silahı olarak geldiği Göztepe'de son haftalarda sürekli yedek kaldı. Menemen karşısına ligde forma şansı bulamayan ya da az süre alan Murat Paluli, Veli Çetin, Atınç Nukan, Leo Schwechlen, Yalçın Kayan, Hüseyin Bulut, Batuhan Kırdaroğlu, Yasin Öztekin, Deniz Kadah ve Eren Derdiyok
11'yle sahaya çıkan Tamer Tuna'nın futbolcuların performansından oldukça memnun kaldığı ifade edildi. Gelecek hafta deplasmanda oynanacak Başakşehir maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürecek Göztepe'de sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.