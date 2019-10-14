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, ’deki 7. akademisini ’de açtı

Giriş Tarihi: 14.10.2019
PSG, Türkiye’deki 7. akademisini İzmir’de açtı
Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in altyapısına Türkiye'den oyuncu kazandırmayı hedefleyen futbol akademisi, İzmir Bornova Langırt Spor Merkezi'nde 7. akademiyi hayata geçirdi. Açılışa, akademi Türkiye temsilcisi Nihat Uğurlu, genel müdürü Neslihan Kaya ve teknik direktörü Hamza Gezmiş katıldı. Teknik direktör Hamza Gezmiş, "Bu benzersiz yapının her ilde olması temennimi yine yinelerken, verdiğimiz antrenman metotları ile ülke futbolumuza birçok yıldız futbolcu yetiştireceğiz. Her gittiğimiz ilde potansiyeline inandığımız sporcular görüyoruz. Eğitimcilerimizin eğitimi ile hedeflediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
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PSG, Türkiye’deki 7. akademisini İzmir’de açtı
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