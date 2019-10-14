Sanat Sokağı’nın engelsiz korosu

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BUGÜN NELER OLDU

ürkKızılayı Urla Şubesi tarafından, '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' etkinlikleri kapsamanıda, otizmli ve zihinsel engelli gençler ile annelerinin yer aldığı Türk Halk Müziği korosunu kurdu. Engelli gençlerden gelen talep üzerine, bu tarihten itibaren dağılmayıp, ilçedeki Sanat Sokağı üzerinde bulunan bir sarnıçta çalışmalarına devam etti. 4 Eylül Bayındır'ın Kurtuluşu etkinlikleri ve 3 Ağustos Seferihisar Ata Ekmeği Festivali'nde sahneye çıkan koro, hem danslarıyla, hem de müzikleriyle dinleyicilerden beğeni gördü.Türk Kızılayı Urla İlçe Şube Başkanı Nurgül Saltık (51), "Engelli gençlerimiz, 2 Nisan tarihindeki etkinliklerde büyük keyif aldılar ve koro faaliyetlerini devam ettirmek istediler. Biz de tabii ki onların bu isteğini kırmadık ve ortaya çok güzel bir koro çıktı. Provalarda, anneler çocuklarıyla birlikte danslar edip, şarkılar söylüyorlar. Bizim her provamız şenlik gibi geçiyor" dedi. Koroda görevli olan psikolog Zuhal Koçkar ise, "Bu tür aktiviteler, hem engelli kardeşlerimizin, hem de ailelerinin kendilerini aktif ve hayatın içinde hissetmesi açısından çok faydalı" dedi. Engelli gençler de, kendilerine bir festival ya da etkinlik için davet geldiğinde çok mutlu olduklarını belirterek, bunu olabildiğince sürdürmek istediklerini söyledi.