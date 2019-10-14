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, Remy’nin peşine düştü

Giriş Tarihi: 14.10.2019
Sepil, Remy’nin peşine düştü
Ocak ayında ara transfer dönemi için şimdiden kolları sıvayan Göztepe yönetimi, golcü transferi için düğmeye bastı. ABD ekibi Vancouver forması giyen golcü Anthony Blondell için temaslara başlayan Sepil, sürpriz bir isme de kanca attı. Sepil, Fransa'da Lille forması giyen Loic Remy'nin peşine düştü. Fransız golcünün menajeri ile bağlantıya geçen Sepil, yıldız oyuncunun maliyetini sorarken futbolcunun sözleşmesinin yıl sonunda sona erecek olması nedeniyle uygun bir bonservis bedeliyle transferi sonlandırmak istiyor.
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Sepil, Remy’nin peşine düştü
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