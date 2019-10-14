Şiddete dikkat çekti ödüle layık bulundu

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Genç yönetmen Ece Kınacı, daha eğitimini sürdürürken kazanmaya başladığı başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Yaşar Üniversitesi Radyo TV Sinema Bölümünden mezun olan ve üniversitenin Medya Merkezinde video tasarımcısı olarak görev yapan Ece Kınacı, son filmi "Rüyamda Ölü Gördüm" filmi ile 1. Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. ABD ve İspanya'da 5 yıldır var olan festival, Türkiye'de "Directed by Women Turkey" adıyla ilk kez gerçekleştirildi. 1. Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali, İstanbul Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezinde düzenlendi. Festival, kadın kısa filmcileri teşvik etmek, sayılarının ve üretimlerinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenirken her dilden, kültürden farklı bakış ve hikayelere sahip kadınların çektiği kısa filmlerin buluşmasını sağladı.Mersin'in Anamur ilçesinde çekilen filmin, senaryo, çekim, kurgu gibi bütün yapım aşamalarında kendisinin yer aldığını ve filmin temasını anlatan Kınacı, "Şiddet ve acının seyirlik bir malzemeye dönüştüğü, robotlaşan, sömürülen, tüketim nesnesi haline gelen bu yaşadığımız yüzyılda, kendini uyanık sananların, yalandan örülmüş bir fanus içinde hep üç maymunu oynayanları anlattım" dedi.