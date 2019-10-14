Yanıltıcı fotoğrafa ücret iadesi

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zmır8. Tüketici Mahkemesi, hizmet sağlayıcısı şirket ile Bodrum'daki bir otele rezervasyon yaptıran kişiye, işletmenin fotoğraflardan çok farklı çıkması üzerine açtığı davada ücretin iadesine karar verdi. Mahkeme, "İbraz edilen fotoğraflar, tanık anlatımı ve olayın gelişimi, hayatın olağan akışı göz önüne alındığında, davacının, otelin durumu ve hizmetin ayıplı olması nedeniyle kalmaktan vazgeçtiklerine dair iddiasının samimi olduğuna dair mahkememizde tam bir kanaat oluşmuştur" dedi. Avukat Bülent Ötkün, "Hizmet sağlayıcısı şirketin reklamını yaptığı otelde odalar oldukça konforlu gibi sergilenmiş. Ancak klozet ve lavabolarında çürümeler, masalarda da haşereler vardı" dedi.