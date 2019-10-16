Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Ödemiş’te ahşap bina kül oldu

Ödemiş’te ahşap bina kül oldu

Giriş Tarihi: 16.10.2019
Ödemiş’te ahşap bina kül oldu
İZMIR'IN Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde inşaatı devam eden otelde çalışan işçilerin konakladığı iki katlı tarihi ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören işçiler yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangını söndüremeyen işçiler binayı terk edip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, tarihi bina kullanılamaz hale geldi. İşçilerden Tayfun Dürümlü, tavan bölümünden alevler çıktığını belirterek, "Kısa zamanda yangın binayı sardı. Hemen itfaiyeye haber verdik" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ödemiş’te ahşap bina kül oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN