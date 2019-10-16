Üniversiteliler askere moral mektubu yazdı

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üniversite öğrencileri, Türk silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliğini korumak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde Türkiye Gençlik Vakfı'nın desteklediği Yeniler Kulübü isimli öğrenci topluluğu kurduğu stanttan kağıt, kalem ve zarf alan öğrenciler, bu harekatta yer alan askerlerin yanlarında olduklarını hissettirmek için mektup yazdı. Duygu ve düşüncelerini kağıda döken gençlerin mektuplarını toplayan Yeniler Kulübü üyeleri, zarfları valilik yoluyla harekatta görev alan askerlere iletecek.Hukuk Fakültesi öğrencisi ve Yeniler Kulübü başkanı Yunus Emre Sarı, "Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Hem Türkiye'deki diğer üniversitelere örnek olmak, hem de askerimize moral ve motivasyon sağlamak amacıyla mektupları onlara göndererek, askerlerimizin manevi olarak güzel şeyler hissetmesini istiyoruz. Onların maddi bir şeye ihtiyaçları yok, devletimiz zaten karşılıyor. Fakat manevi desteğe ihtiyaçları var" dedi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Orhan Türkmen ise,"Askerlerimiz canla başla savaşıyor. Biz ülkece içimizde bazı sorunlar yaşasak da, böyle durumlarda birbirimize kenetlenebiliyoruz. Umarım mektuplarımız ellerine ulaşır, mutlu olurlar" diye konuştu.