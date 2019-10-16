Uygur intikam siyaseti yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, 6 aylık görev süresindeki skandallarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak 10 belediye bürokratını 5 ay süreyle İzmir'den 773 kilometre uzağa, Karaman'a bağlı Sarıveliler ilçesi Göktepe Belde Belediyesi'ne sürmesi büyük tepkiye neden oldu. Geçen dönem 5 yıl süreyle Torbalı Belediye Başkanlığı'nı yürüten AK Partili Adnan Yaşar Görmez, mevcut başkan İsmail Uygur'un intikam siyaseti güttüğünü öne sürdü. 2014 yılında belediye başkanlığı koltuğuna oturduğunda neredeyse belediye çalışanlarının tamamına yakınının CHP'li olduğunu hatırlatan Görmez, "Ben kimseyi sağa, sola, başka şehirlere sürmedim. Tam tersine bu arkadaşların bilgi ve tecrübesinden yararlanmaya çalıştım. Geride kalan 5 yıl boyunca CHP'li diye kimseyi ötekileştirmedim. Zaten Ak Parti'nin genel prensiplerinden birisi de bu. Ama maşallah bu adamın hiçbir şeye baktığı yok. İntikam siyaseti güdüyor. Bu şekilde yaparak çok ayıp ediyor. İnsanlar makamda iken gözü bazı şeyleri görmüyor. Ama makamdan indikten sonra bu arkadaşın yüzüne Torbalı'da kim bakacak merak ediyorum" Dedi.CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un 31 Mart yerel seçimlerinde başkanlık koltuğuna oturduktan sonra belediyede çalışan 450'ye yakın işçinin çıkışını vererek ekmekleri ile oynadığını hatırlatan Görmez, "Bugün ülkenin çok meşgul olduğu Suriye meselesi varken, millet diken üstünde iken Başkan Uygur'un böyle bir şeye girişmesi tam bir aymazlık, vurdumduymazlık, fırsatçılıktır. Bir de bu elemanlarımız hakikaten yetişmiş elemanlar. İçlerinde sağcısı da solcusu da var. Ama her biri birbirinden değerli arkadaşlar. İntikam hırsı ile hareket edip bunları yapması belediye başkanlığı makamına, ağırlığına yakışmayacak bir hareket. Kendisini çok şiddetli şekilde kınıyorum. Ben belediye başkanıyken yanımızda yeğeni işçi olarak çalışırdı. Bırakın odasını görev yaptığım süre boyunca oturduğu sandalyeyi bile değiştirtmedim. Geçmiş dönem CHP'li diye kimseyi ötekileştirmedikİki belediye arasındaki kardeş şehir ilişkisinden ötürü Belediye Başkanının böyle bir geçici görevlendirme yetkisi bulunduğuna dikkat çeken Görmez, "Fakat İsmail Uygur'un yaptığı görevlendirme küçük bir belediyeyi kalkındırmak için yapılmış bir hareket değil. Bu tamamen siyasi saiklerle, hırsla, kinle, nefretle yapılmış bir konu. Belediyeler kendi aralarında böyle bilgili, tecrübeli memurları bir ay iki ay gönderebilirler. Ama burada durum farklı. Burada toptan yapılmış bir görevlendirme söz konusu. Arkadaşların gönderildiği belediye Toroslar'da bulunuyor. Bu çocukların kalacakları bir yeri bile yok. Her birinin çoluk çocuğu var. İçlerinde hastası olan var. Bu vatandaş tamamen kin ve nefret üzerine kurulmuş bir siyaset gütmekte. Zaten ne olduğu gelişinden de belliydi. Kendisini Allaha havale ediyorum" diye konuştu.