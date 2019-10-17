Apandisit şokuna rağmen anne oldu

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İzmir'de özel bir şirkette yönetici olarak çalışan Emine Bayram (36) ile iş insanı Gültekin Bayram (41) çifti, 9 yaşındaki oğulları Efe Tekin'den sonra ikinci kez anne-baba olmak istedi. Ancak anne Emine Bayram, ikinci gebeliğinin 10'ncu haftasında bebeğini kaybetti. Üçüncü kez hamile kalan anne, sorunsuz geçen gebeliğinin 24'üncü haftasında şiddetli karın ağrıları çekmeye başladı. Emine Bayram, Kent Hastanesi'ndeki doktoru Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Tunç Canda'ya başvurdu. Yapılan tetkiklerde anne adayında, apandisit şüphesi görüldü. Genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Zaza Iakobadze'ye yönlendirilen Emine Bayram, kapalı yöntem ile ameliyat edildi. Sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edilen Bayram, 10 Ekim günü Kent Hastanesi'nde doğum yaptı. Bayram, apandisit şokundan sonra ikinci kez annelik sevinci yaşadı.Gebelik sürecinde çok titiz davrandığını belirten Emine Bayram, "Gebelik boyunca krem ve kozmetik ürünler kullanmadım. Saçımı bile boyamadım. Sakınan göze çöp batar misali ben her şeye titizlendim, gebelikte çok nadir görülen apandisit benim başıma geldi. Hem ameliyat hem narkozdan bebeğime bir şey olur korkusu yaşadım. Kabus gibiydi. Çok şükür her şey yolunda gitti. Doktorlarımın titizliği, özeni sayesinde bu süreçleri sorunsuz atlattım. 10 Ekim'de ikinci kez anne oldum. Doğru tanı ve tedaviyle kızım Ela Ekin'i kucağıma aldıysam bu doktorlarım Doç. Dr. Tunç Canda ve Op. Dr. Zaza Iakobadze sayesinde oldu. Onlar bizim kahramanlarımız" dedi. Bayram çifti, kontrol için geldikleri Kent Hastanesi'nde Doç. Dr. Canda ve Op. Dr. Iakobadze ile bir araya geldi. Doç. Dr. Canda, "Emine hanım bütün zorluklara göğüs gerdi. Kızını kucağına alabilmek için son ana kadar zorluklarla başa çıktı. Direndi ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi" diye konuştu.