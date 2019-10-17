Denizli F.Bahçe için kenetlendi

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de milli maç arasının ardından pazar günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor geri sayıma geçti.Şehrin caddeleri ve sokakları yeşilsiyahlı bayraklarla süslendi. Fenerbahçe'yi 10 yıl sonra konuk etmeye hazırlanan Ege ekibinde taraftarların da görsel bir şova hazırlandığı ifade edildi.FENERBAHÇE'YI son olarak küme düştüğü 2009-2010 sezonun ilk haftasında ağırlayan Denizlispor, o karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Denizli'de en unutulmaz maç ise 2005-2006 sezonunun 34. haftasında oynandı. Kümede kalma savaşı veren Denizlispor, şampiyonluğa koşanDENIZLISPOR'UN başında ilk sınavını Fenerbahçe'ye karşı verecek olan Mehmet Özdilek özellikle iç sahada rakiplere puan vermeyeceklerini söyledi. Özdilek,dedi. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren golcü Hugo Rodallega'nın yerine Fenerbahçe maçında Oscar Estupinan sahaya çıkacak.