Denizli F.Bahçe için kenetlendi

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üper Lig'de milli maç arasının ardından pazar günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor geri sayıma geçti. Lige verilen milli arada teknik direktör değişikliğine gidip Yücel İldiz'in yerine Mehmet Özdilek'i dümene geçiren kurmaylar tüm kente destek çağrısında bulundu.
Şehrin caddeleri ve sokakları yeşilsiyahlı bayraklarla süslendi. Fenerbahçe'yi 10 yıl sonra konuk etmeye hazırlanan Ege ekibinde taraftarların da görsel bir şova hazırlandığı ifade edildi.
2006 YILINDAKİ ÇELME UNUTULMAZ
FENERBAHÇE'YI son olarak küme düştüğü 2009-2010 sezonun ilk haftasında ağırlayan Denizlispor, o karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Denizli'de en unutulmaz maç ise 2005-2006 sezonunun 34. haftasında oynandı. Kümede kalma savaşı veren Denizlispor, şampiyonluğa koşan Fenerbahçe'den 1 puan alıp hem lige tutundu hem de rakibinin ipi göğüslemesine engel olunca Galatasaray şampiyonluğa ulaşmıştı.
RODALLEGA YOK, ESTUPİNAN VAR
DENIZLISPOR'UN başında ilk sınavını Fenerbahçe'ye karşı verecek olan Mehmet Özdilek özellikle iç sahada rakiplere puan vermeyeceklerini söyledi. Özdilek, "Fenerbahçe maçıyla yeni bir sayfa açacağız. İyi bir başlangıca ihtiyacımız var, takıma inanıyorum. Ne olursa olsun kazanmalıyız"
dedi. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren golcü Hugo Rodallega'nın yerine Fenerbahçe maçında Oscar Estupinan sahaya çıkacak.