Denizli’de DSİ damgası

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ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilere kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Sİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade etti. Bu kapsamda Ege'nin incisi Denizli'de 1 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 30 Eylül 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda Denizli ilimiz ve ilçelerimizde toplam 730 bin 850 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Denizli il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 730 bin 850 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 630 milyon TL katkı sağlandı" dedi. Sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür eden Aydın, "DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.