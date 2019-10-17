Derbi İzmir’e yakışsın

KARAFIRTINALAR'LA

BUGÜN NELER OLDU

ltınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, TFF 1. Lig'de pazar günü Altay ile oynanacak maçla ilgili açıklamalar yaptı. Kırmızı-lacivertli ekibin yıllardır İzmir derbilerinde istatistiksel bir üstünlüğe sahip olduğunu belirten Eroğlu,ifadelerini kullandı.ALTAY'IN deneyimli ve çıkışta bir ekip olduğunun altını çizen Eroğlu,diye konuştu.Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar'la uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Onu hep dikkatle takip ediyorum. Görev yaptığı her takımda modern futbol oynatıyor. İzmir derbisi bence, bu açıdan bile seyredilmeye değer. Bitiş düdüğünün ardından herkesin aklında sadece futbolun güzellikleri kalmalı."