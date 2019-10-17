Derbi İzmir’e yakışsın

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ltınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, TFF 1. Lig'de pazar günü Altay ile oynanacak maçla ilgili açıklamalar yaptı. Kırmızı-lacivertli ekibin yıllardır İzmir derbilerinde istatistiksel bir üstünlüğe sahip olduğunu belirten Eroğlu, "Kağıt üzerindeki bu üstünlüğümüzü sahaya yansıtmalıyız. Hedefimize odaklandık ve kazanmak istiyoruz. Ancak yüzyıllık kulüpler olarak, ülkemize örnek bir derbi yaşatmak, kazanmaktan çok daha önemli"
ifadelerini kullandı.
ZORLU BİR 90 DAKİKA OLACAK
ALTAY'IN deneyimli ve çıkışta bir ekip olduğunun altını çizen Eroğlu, "İki takımı da her açıdan çok zorlu bir 90 dakika bekliyor. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Sezon başı TSYD Ege Kupası'nda yendiğimiz rakibimizi yine yenebilecek kalite ve düzeydeyiz. Derbiler, her zaman farklı motivasyonlarla oynanır. Bu motivasyona sahibiz. Kazanmak ve çıkışa geçerek puan cetvelinde hedeflediğimiz noktaya doğru adımlarımızı atmak istiyoruz"
diye konuştu.
KARAFIRTINALAR'LA YILLARDIR DOSTUZ
"ALTAY
Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar'la uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Onu hep dikkatle takip ediyorum. Görev yaptığı her takımda modern futbol oynatıyor. İzmir derbisi bence, bu açıdan bile seyredilmeye değer. Bitiş düdüğünün ardından herkesin aklında sadece futbolun güzellikleri kalmalı."