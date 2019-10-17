Silah arkadaşları şehidini unutmadı

BUGÜN NELER OLDU

Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in silah arkadaşlarının, şehidin ilk görev yeri Manisa Kırkağaç'ta yaptırdığı kütüphane açıldı. Uzman Çavuş Ferhat Maraşlı öncülüğündeki silah arkadaşlarının başlattığı kampanyayla yapılan kütüphanenin açılışına, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in Elazığ'da yaşayan ailesi, Manisa Valisi Ahmet Deniz ile öteki ilgililer katıldı.Vali Ahmet Deniz, kütüphanenin yapımında emeği geçen Aydemir'in silah arkadaşlarına teşekkür etti. Deniz, "Dünya var oldukça Türkiye var olacak, Türkiye var oldukça şehitlerimizin adları yaşayacak" dedi.Barış Pınarı Harekatı'na değinen Deniz, "Suriye'de kahramanca vatan millet savunması için, ezan dinmesin, bayrak inmesin diye, bir terör devleti oluşmasın diye kahramanlarımız şimdi oradalar. Rabbim onları korusun. Şefkat ve merhamet götürmek için gidiyor" dedi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in silah arkadaşı Uzman Çavuş Ferhat Maraşlı tarafından, şehit annesi Aynur Aydemir ve Babası Metin Aydemir'e Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan anne Aydemir, Maraşlı'ya sarılarak ağladı. Şehitlerin adını taşıyan kütüphane sayısının 5'e ulaştı.