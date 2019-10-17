Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Silah arkadaşları şehidini unutmadı

Silah arkadaşları şehidini unutmadı

Şehit Sezer Aydemir’in silah arkadaşları, şehidin ilk görev yerinde adına kütüphane yaptırdı. Şehit Sezer Aydemir’in ailesi, açılışta gözyaşlarını tutamadı

Giriş Tarihi: 17.10.2019
Silah arkadaşları şehidini unutmadı
ŞEHIT Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in silah arkadaşlarının, şehidin ilk görev yeri Manisa Kırkağaç'ta yaptırdığı kütüphane açıldı. Uzman Çavuş Ferhat Maraşlı öncülüğündeki silah arkadaşlarının başlattığı kampanyayla yapılan kütüphanenin açılışına, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in Elazığ'da yaşayan ailesi, Manisa Valisi Ahmet Deniz ile öteki ilgililer katıldı.Vali Ahmet Deniz, kütüphanenin yapımında emeği geçen Aydemir'in silah arkadaşlarına teşekkür etti. Deniz, "Dünya var oldukça Türkiye var olacak, Türkiye var oldukça şehitlerimizin adları yaşayacak" dedi.

5. KÜTÜPHANE OLDU
Barış Pınarı Harekatı'na değinen Deniz, "Suriye'de kahramanca vatan millet savunması için, ezan dinmesin, bayrak inmesin diye, bir terör devleti oluşmasın diye kahramanlarımız şimdi oradalar. Rabbim onları korusun. Şefkat ve merhamet götürmek için gidiyor" dedi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in silah arkadaşı Uzman Çavuş Ferhat Maraşlı tarafından, şehit annesi Aynur Aydemir ve Babası Metin Aydemir'e Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan anne Aydemir, Maraşlı'ya sarılarak ağladı. Şehitlerin adını taşıyan kütüphane sayısının 5'e ulaştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Silah arkadaşları şehidini unutmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN